Carlos Alcaraz tiene la difícil misión de ganar Roma y Roland Garros, dos torneros que se le resisten en su corta carrera. A sus 20 años ya ha conseguido 14 títulos, 4 de ellos en 2023.

Para concienciarse sobre sus próximos objetivos, el murciano se acordó de Roger Federer, un miembro del 'Big 3'. Tal y como ha repetido en alguna ocasión, para él, Roger Federer es "una obra de arte".

De ahí el lamento de no haber jugado contra él: "Se me ha quedado esa espina clavada por no poder jugar contra Roger, es un partido que me hubiera encantado jugar y en el que hubiera disfrutado mucho, pero no ha podido ser", destacó en 'France TV'.

Para Carlitos, Federer tienen tal importancia en él que le daría igual que ese duelo no fuese de forma oficial: "Esperemos que hagamos alguna exhibición algún día y que pueda compartir pista con él, sería algo increíble", explicó.

Se esfuma el sueño. Carlos Alcaraz no podrá jugar contra su ídolo de la infancia. 😢💔 pic.twitter.com/496V6JfFE1 — Sphera Sports (@SpheraSports) September 15, 2022

Debido a estas declaraciones se nos viene a la cabeza la reacción de Carlos Alcaraz cuando se retiró uno de sus "ídolos": "Cuando me enteré, no me lo creía", dijo.

"Obviamente me hubiera gustado jugar contra él...No va a poder ser. ¿Qué puedo decir yo de Roger? Deja un gran legado en el mundo del tenis", añadió.