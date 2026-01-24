¡Sinner hace saltar las alarmas! Terrible susto de Jannik en el Open de Australia

El italiano tuvo problemas para imponerse a Eliot Spirrizzi. Con el estadounidense por encima en el marcador, el defensor del título acusó unos visibles problemas físicos que hicieron peligrar su victoria, aunque la normativa de calor extremo del torneo le ayudó a recuperarse.

La primera polémica del Open de Australida ya está aquí. Ocurrió durante el duelo de tercera ronda de Jannik Sinner ante el tenista estadounidense Eliot Spizzirri. Fue un momento crítico para el número dos del mundo, cuando con el partido igualado 1-1 en sets, el transalpino vio peligrar su defensa del título.

Las condiciones de calor extremo, que tanto suelen dificultar a Sinner, volvieron a jugarle una mala pasada. Con el tercer set 1-3 arriba para Spizzirri, el italiano comenzó a notar "calambres en piernas y brazos que se extendieron por todo el cuerpo", lo que le llevó a sentirse visiblemente perjudicado, hasta sin capacidad para poder andar.

Sin embargo, en ese momento, se puso en marcha la normativa de calor extremo que propició el cierre del techo en la Rod Laver Arena, una medida que, junto al aire acondicionado, ayudaron al defensor del título a recuperarse y volver a reencontrarse con las buenas sensaciones. Sinner es consciente de su punto débil, incluso reconoce haber preparado la temporada en Dubái para acostumbrarse al clima.

"Intenté relajarme un poco durante el tiempo que cerraron el techo, eso ayudó. Estaba solo, no había tratamiento. Tuve suerte. Me estiré, me tumbé cinco minutos, tratando de relajar los músculos y bajar un poco la temperatura corporal. Eso fue todo", aclaraba Sinner en rueda de prensa tras el partido. Reconoció también "cambiar un poco su juego" para conseguir "moverse menos", lo que le ayudó a imponerse a su rival.

Antes del partido ante su próximo rival, Luciano Darderi, tendrá un día libre "para recuperar", aunque es consciente de que "será un partido difícil". El italiano buscará ahora aprender de esta situación para poder seguir avanzando en el primer Grand Slam de 2026, tras una de las victorias más dramáticas de su carrera: "Ahora conozco un poco mejor mi cuerpo con algo de experiencia y trato de manejar ciertas situaciones mejor... Intentaré subir un poco el nivel; si lo consigo, perfecto. Si no, la única solución es dar todo lo que tengo".