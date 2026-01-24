Djokovic se jugó la descalificación: inexplicable 'pataleta' de Novak que pudo dejarle fuera del Open de Australia

El serbio perdió el control en un momento de su partido de tercera ronda ante Botic Van de Zandschulp. El comportamiento de 'Nole' podría haberle costado perfectamente la descalificación del torneo.

Novak Djokovic ha estado a punto de quedarse fuera del Open de Australia, y no por haber estado cerca de perder, sino por un nuevo episodio de comportamiento que bien podría haberle costado la descalificación al número cuatro del mundo. Novak solventó su encuentro de manera aparentemente cómoda con un resultado de 6-3, 6-4 y 7-6 ante Botic van de Zandschulp.

El serbio ya está en cuarta ronda sin haber cedido aún ni un set y dando la sensación de que podría generarle problemas a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los dos máximos candidatos a conquistar el Open de Australia. A pesar del buen nivel que está mostrando Novak, durante el duelo de tercera ronda, ha estado a punto de despedirse de su participación en el primer 'grande' del año.

Djokovic estaba set arriba y 'break' arriba en la segunda manga, pero un punto lo sacó absolutamente de quicio. El de Belgrado reaccionó mal y golpeó una pelota que fue dirección al recogepelotas cuando el punto ya había terminado. Fueron solo unos centímetros los que faltaron para que el impacto se produjera.

Eso hubiera supuesto la descalificación de Djokovic por norma en lo que hubiera sido uno de los episodios más bochornosos de su carrera sin duda. Por suerte para el serbio, todo quedó en una anécdota. Aún así, una vez más, Novak demuestra la facilidad que tiene para perder los papeles en un episodio que podría haberle descalificado del Open de Australia.