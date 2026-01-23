El plan del próximo rival de Alcaraz en el Open de Australia: "Se trata de ejecutar contra Carlos"

Tommy Paul, número 20 del mundo, es consciente del poderío de Carlos aunque reconoce tener muy claro cómo debe jugarle al número uno del mundo en para ganarle.

Carlos Alcaraz ya está en cuarta ronda del Open de Australia. El murciano ha superado a Corentin Moutet en tres cómodos sets (6-2, 6-4 y 6-1) en su partido de tercera ronda y avanza con seguridad en su juego.

En cuarta ronda se medirá a Tommy Paul, asentado en el puesto número 20 del ranking ATP. El estadounidense tuvo un 2025 algo discreto en cuanto a resultados pero en su momento fue un rival muy duro para Alcaraz.

Tommy eliminó a Carlos del Masters 1.000 de Canadá durante dos años consecutivos y se convirtió en una de las 'bestias negras' del murciano en el circuito. Sin embargo, Alcaraz aprendió a cómo jugarle al estadounidense y terminó adaptándose muy bien a su juego.

Le superó en sus últimos cuatro enfrentamientos incluyendo partidos en Wimbledon y Roland Garros. Paul, ante los últimos registros, sabe que es muy complicado jugarle a Carlos aunque tiene pensado un plan para intentar superarle: "Establecimos un plan de juego que parecía el adecuado contra él".

"Se trata de ejecutar contra Carlos. No se pueden cometer muchos errores. Para mí, el plan de juego se trata de ejecutar, sinceramente. Tengo que sacar bien, tengo que subir a la red, tengo que atacar. Tengo que intentar jugar a mi manera tanto como sea posible", reconoce Paul en rueda de prensa.