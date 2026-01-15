Corretja valora la posibilidad de que Federer entrene a Alcaraz: "Sería una locura"

El extenista barcelonés ha comentado sus sensaciones acerca del reciente rumor que situaría al ganador de 20 Grand Slams como técnico del murciano, con motivo de unas recientes declaraciones en Melbourne.

A las puertas del debut oficial de Carlos Alcaraz esta temporada 2026 en el Open de Australia, Roger Federer se encuentra en Melbourne, donde ha sido preguntado sobre la posibilidad de entrenar al murciano. El número uno del mundo, debutará el próximo domingo 18 ante Adam Walton y será su primer torneo tras la ruptura con Juan Carlos Ferrero.

El suizo dejó ver su admiración por Carlitos, lo que ha hecho saltar todas las alarmas en el mundo del tenis. Mats Wilander, exnúmero uno del mundo y siete veces campeón de Grand Slam comentaba que "sería su entrenador perfecto". Tras esto, Àlex Corretja, extenista español, valoraba la situación al ser preguntado durante la retransmisión de 'Eurosport'.

"Por supuesto (que le gustaría)", respondía claramente el catalán, aunque era bastante escéptico con la posibilidad de que la leyenda del tenis pudiera dedicarse a pleno rendimiento durante todo el año a entrenar a Carlos: "Si se pudiera comprometer a hacer ocho o diez semanas al año y aportarle todo lo que lleva dentro, sería una locura".

Sin duda las próximas semanas serán claves para determinar el inicio de Alcaraz en esta nueva etapa, que arrancaba con la victoria a su mayor rival, Jannik Sinner, en el partido de exhibición en Corea del Sur. Quién sabe quién será el elegido para sustituir a Samuel López, entrenador provisional del murciano, no cabe duda de que Federer sería un gran candidato, aunque la posibilidad, parece complicada.