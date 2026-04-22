Tajante respuesta de Rafa Jódar a las comparaciones con Carlos Alcaraz

El joven tenista español, que es una de las figuras destacadas del Mutua Madrid Open, ha preferido huir de las comparaciones con Alcaraz y concentrarse en "hacerlo lo mejor posible".

Las comparaciones, además de odiosas, son inevitables. Rafa Jódar, al igual que Martin Landaluce, es una de las promesas del tenis español y ya está asentando su nombre en el panorama profesional.

Su triunfo en el ATP 250 de Marrakech le valió para adentrarse en profundidad en el top 100 del ranking ATP, y ahora pide paso para ganar más. Debido a la ausencia de Carlos Alcaraz en el Mutua Madrid Open por lesión en su muñeca derecha, Jódar es una de las principales figuras destacadas del torneo.

Sus buenas actuaciones recientes han provocado que se le haya comparado con su compatriota, un hecho que, en declaraciones recogidas por 'Eurosport', agradece pero toma como "motivación".

"Yo me lo tomo como motivación y no me pongo ni ninguna presión ni ningún objetivo, no, como decía antes, intento seguir mi camino", ha comentado el tenista de 19 años, antes de señalar que aún le quedan "muchos años en el circuito", por lo que deberá mejorar. Sobre sus recientes partidos y victorias se ha mostrado muy cauto, ya que quiere dirigir su situación de la forma más sensata posible.

"Sí, bueno, lo intento manejar de la misma manera que lo he hecho desde pequeño. Yo he sido siempre una persona, pues muy tranquila, no tanto dentro como fuera de la pista", añade Jódar.

Por último, Rafa no ha escondido sus ganas de jugar en casa ante su público y en un torneo especial para él. "Me encuentro muy bien, con muchas ganas de empezar aquí este torneo, de Madrid. Intentaré hacerlo lo mejor posible, dar mi mejor nivel posible que tenga ese día y nada, hacerlo lo mejor", concluye Jódar.