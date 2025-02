La confesión de Alcaraz tras cambiar el peso de su raqueta: "La pelota sale con más fuerza"

Carlos Alcaraz es uno de los favoritos para proclamarse campeón del ATP Rotterdam 2025. Su pase a semifinales tras vencer con claridad al español Pedro Martínez ha dado muestra de la calidad del murciano, quien espera alzarse el título final. Una decisión fundamental que ha tomado Carlitos en las ultimas semanas ha sido aumentar el peso de su raqueta para encontrar mejores sensaciones. Un cambio que ha supuesto actuaciones estelares del español durante el torneo.

En rueda de prensa tras el partido de cuartos de final, Alcaraz ha querido reflejar su alegría tras su pase a la siguiente ronda y haber encarado el encuentro de la mejor manera posible. "Intento centrarme que no haya altibajos, en mantener el mismo nivel de intensidad. Estoy listo para que llegue el fin de semana y jugar una buena semifinal", ha señalado Alcaraz en declaraciones pospartido.

Una de las claves para que Alcaraz esté cómodo durante sus encuentros en pista, ha sido elevar el peso de su raqueta de cara a próximos compromisos. Este nuevo modelo de juego del murciano ha sido vista por primera vez en el pasado Open de Australia y Carlitos ha decidido repetir la misma técnica en Rotterdam. Una decisión que ha ayudado a Alcaraz a ser mejor jugador. "La bola se siente algo diferente, genera más fuerza y mantengo el mismo control", ha reconocido el tenista murciano.

Sobre Pedro Martínez, Alcaraz ha querido centrar los cinco sentidos en su juego. A pesar de que a priori el encuentro ha podido parecer sencillo, para el número tres del ranking ATP, no existe ningún partido sencillo y la autocrítica es importante para encarar la próxima eliminatoria sin ningún tipo de despiste. "No voy a decir que fue fácil, porque yo estaba centrado en lo que tenía que hacer y en mi juego", ha recalcado Alcaraz sobre el último partido.

El ambiente según Alcaraz

Para el tenista español, el apoyo de todos los aficionados es importante para disfrutar de su juego. A pesar de no tener la oportunidad de estar demasiado tiempo en calles neerlandesas, Carlitos ha resaltado toda la fuerza de los seguidores durante el torneo. "Jugar delante de todo el mundo es genial. He sentido el apoyo en los entrenamientos y partidos y aunque no he podido recorrer Rotterdam todo lo que querría, disfruto mucho del apoyo", ha admitido el murciano sobre la afición en Rotterdam.