Carlos Alcaraz, visto por su rival: "Te ves como debajo de un tren"

Carlos Alcaraz es uno de los nombres que apunta a proclamarse ganador del torneo de Rotterdam tras derrotar con una gran superioridad a Andrea Vavassori, tenista italiano que ocupa el puesto 128 en el ranking ATP. El murciano, tras la no participación de Jannik Sinner, ocupa los primeros puestos de posibles campeones.

La victoria clara frente a Vavassori ha demostrado el nivel de Alcaraz durante todo el torneo. Una superioridad que ha dejado a alguno de sus rivales impresionado ante la calidad del español. Vavassori ha querido valorar su partido frente a Alcaraz.

"Ha estado absolutamente impresionante. Ya había jugado el año pasado contra él en Buenos Aires y quizá en tierra tenía un poco más de tiempo para jugar, pero aquí no he tenido posibilidades", ha reconocido Vavassori en declaraciones recogidas por 'Ubitennis'.

El tenista italiano ha querido compartir con todos los aficionados al tenis su sensación personal a la hora de afrontar un partido contra un rival como Alcaraz. El nivel de Carlitos en este tipo de encuentros demuestra la grandeza del murciano.

"Te ves un poco como debajo de un tren. Resulta difícil mantenerte en el partido", ha reconocido Vavassori tras jugar contra Alcaraz.

Sin embargo, el italiano no ha querido acabar la entrevista sin antes dedicar varios piropos al tenista murciano tras su encuentro de octavos de final: "En pista estaba completamente 'on fire'. No tengo mucho más que decirle. Fuera es un chico muy especial. Es uno de los pocos que te saluda siempre con una sonrisa".