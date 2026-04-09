"No sé cómo, pero lo hice": Carlos Alcaraz revive cómo ejecutó el mejor punto de 2025

El número uno del mundo ha reaccionado al punto ganado contra el tenista alemán Daniel Altmaier en octavos de final del torneo monegasco, analizando golpe por golpe la jugada.

El objetivo de Carlos Alcaraz de defender su título como vigente campeón del Masters 1000 de Montecarlo sigue en pie. El número uno del mundo ya se encuentra en los octavos de final, tras pasar de forma asequible contra Sebastián Báez (6-1, 6-3), y a las 15:00 hora española se medirá ante Tomás Martín Etcheverry.

En el torneo monegasco, Alcaraz tiene buenos recuerdos del año pasado, después de proclamarse campeón. Allí, además de batir a Lorenzo Musetti (6-3, 1-6, 0-6) en la final, también fue premiado con el mejor punto del año en las fases previas. Concretamente, una jugada contra Daniel Altmaier en los octavos de final (3-6, 1-6) fue dictaminada por la ATP con tal galardón.

Un año después, en un vídeo publicado por 'Tennis TV' el propio Carlitos ha reaccionado a su punto contra el alemán. "No sé cómo, pero lo hice. Honestamente, fue genial. No me esperaba que fuese el punto del año, sinceramente", comienza señalando Alcaraz.

Por último, el español ha analizado golpe por golpe cómo ejecutó dicho punto. "Él realizó una increíble dejada al comienzo. Yo pensé que iba a alcanzarla fácilmente, pero al final acabó cerca de la red y la coloqué al otro lado de la red", añade Carlos.

"Fue fácil hacer el 'lob' y quedarme vivo en el punto, pero era el momento de poner las cosas un poco más picantes. Así que eso fue lo que hice, por eso realicé el 'Willy' y lo conseguí", concluye el número uno del mundo.