Una leyenda señala qué jugador podría "desafiar" a Carlos Alcaraz y Sinner

Boris Becker, ganador de seis Grand Slams, elimina a Djokovic o Zverev de su quiniela y se fija en otro joven jugador.

No es un secreto para nadie que Boris Becker en un reconocido admirador de Carlos Alcaraz y del juego del murciano.

En declaraciones publicadas por 'EFE', el alemán se ha rendido ante el número 1 del mundo afirmando que "no tiene una debilidad".

"Alcaraz es un jugador fascinante. Es exactamente lo que necesitaba el mundo del tenis. Es muy carismático. Una alegría verlo. Un verdadero artista", ha señalado.

Eso sí, le advierte de un peligro: "Todos los artistas tienen que ser inspirados. Él está inspirado por Sinner y por algunos retos. Pero si los partidos van demasiado fáciles para él, probablemente se sienta un poco aburrido".

Becker considera que debería haber "un par de jugadores más" que pudieran poner en aprietos a Alcaraz y Sinner, y se fija en uno en concreto.

Ese es el francés Arthur Fils, número 28 del mundo a sus 21 años: "Me gusta su manera de jugar. Si está bien, podría desafiar a Alcaraz y Sinner en los Grand Slams".