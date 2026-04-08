Ahora

"Me gusta su manera de jugar"

Una leyenda señala qué jugador podría "desafiar" a Carlos Alcaraz y Sinner

Boris Becker, ganador de seis Grand Slams, elimina a Djokovic o Zverev de su quiniela y se fija en otro joven jugador.

Jannik Sinner y Carlos AlcarazJannik Sinner y Carlos AlcarazRedes

No es un secreto para nadie que Boris Becker en un reconocido admirador de Carlos Alcaraz y del juego del murciano.

En declaraciones publicadas por 'EFE', el alemán se ha rendido ante el número 1 del mundo afirmando que "no tiene una debilidad".

"Alcaraz es un jugador fascinante. Es exactamente lo que necesitaba el mundo del tenis. Es muy carismático. Una alegría verlo. Un verdadero artista", ha señalado.

Eso sí, le advierte de un peligro: "Todos los artistas tienen que ser inspirados. Él está inspirado por Sinner y por algunos retos. Pero si los partidos van demasiado fáciles para él, probablemente se sienta un poco aburrido".

Becker considera que debería haber "un par de jugadores más" que pudieran poner en aprietos a Alcaraz y Sinner, y se fija en uno en concreto.

Ese es el francés Arthur Fils, número 28 del mundo a sus 21 años: "Me gusta su manera de jugar. Si está bien, podría desafiar a Alcaraz y Sinner en los Grand Slams".

Las 6 de laSexta

  1. Trump afirma que Irán no enriquecerá uranio y amenaza con imponer aranceles de un 50% a quien le venda armas
  2. La Guardia Civil constata que la vía de Adamuz se rompió un día antes del accidente, pero no saltó la alarma por un defecto
  3. Claudia Montes, contratada en Logirail: "Ábalos nunca me dijo 'Claudia, te he enchufado'"
  4. Las secuelas que sufre el pequeño Liam tras ser detenido por el ICE en Minnesota: necesita ayuda psicológica
  5. Las increíbles fotos de la misión Artemis II a la Luna, las vistas desde la cara oculta y un espectacular eclipse
  6. Arranca la campaña de la Declaración de la Renta, con novedades para desempleados, rentas de ahorro o nuevas deducciones