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Tras vencer a Báez

Horario y dónde ver el partido de octavos de final de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Montecarlo

El número 1 del mundo se medirá este jueves contra el argentino Tomás Etcheverry en la central del Principado.

Carlos AlcarazCarlos AlcarazGetty

Tomás Etcheverry será el rival de Carlos Alcaraz en los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo.

El argentino, que eliminó a Dimitrov en primera ronda, ha vencido este miércoles a Terence Atmane con remontada incluida (3-6, 6-3 y 6-2).

De hecho, Etcheverry llega en un gran momento de forma: es el tenista con más victorias en tierra batida este año con 12.

Ambos se enfrentarán este jueves 9 de abril en el tercer turno de la pista central tras el partido de Jannik Sinner.

El partido no arrancará antes de las 15:00 horas y se podrá seguir en directo por televisión a través de 'Movistar+'.

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