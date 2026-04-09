El llamativo análisis de Sinner sobre el mejor punto de 2025: Carlos Alcaraz es el protagonista

Los principales rivales del tenista número uno del mundo han reaccionado al punto galardonado como el mejor del año pasado, alabando la ejecución del español para anotar frente a Daniel Altmaier.

Carlos Alcaraz continúa peleando en el Masters 1000 de Montecarlo. El tenista español ya está en octavos de final después de superar a Sebastián Báez (6-1, 6-3) y Tomás Martín Etcheverry será su próxima víctima. Este jueves, a partir de las 15:00 hora española, comenzará su encuentro en el torneo monegasco.

Además de alcanzar la final, el objetivo de Carlos es defender su título como vigente campeón después de proclamarse campeón en 2025, batiendo a Lorenzo Musetti (6-3, 1-6, 0-6). Ese mismo año, el número uno del mundo también fue galardonado con el mejor punto del calendario pasado.

Un impresionante punto contra el tenista alemán Daniel Altmaier en los octavos de final (3-6, 1-6) fue premiado por la ATP. Un año después de ejecutar dicha pegada, tanto Carlos Alcaraz como sus principales rivales han reaccionado en un vídeo publicado por 'Tennis TV' en redes sociales al punto.

"Este punto lo tiene todo. Tiene la potencia del último golpe, también tiene un toque precioso, y la movilidad, especialmente en tierra batida, es increíble de ver. Lo tiene todo", han comentado tenistas como Jannik Sinner, Daniil Medvedev, Alex de Miñaur o Alexander Zverev, entre otros más.