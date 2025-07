"Comencé a sudar...": la brutal anécdota de Djokovic viendo el Carlos Alcaraz-Sinner de Roland Garros

"No envidia, no, porque no es..."

Novak Djokovic debuta este martes en el All England Club ante Alexandre Muller con el objetivo de levantar su 25º Grand Slam, el que sería su octavo en Wimbledon.

En la previa de su primer partido, el serbio ha recordado cómo vivió la final del último 'major', que enfrentó a Carlos Alcaraz y a Jannik Sinner en Roland Garros.

Y es que se perdió el inicio por motivos familiares: "No vi la primera parte del partido porque estaba afuera con mi familia, fuera de casa, pero insistían en volver y verlo. Entonces dije, bueno, vamos todos a seguirlo porque ya era la tercera hora de partido. Así que seguí las dos, dos horas y media de las horas restantes".

Cuando lo comenzó a ver, la temperatura aumentó: "Al principio yo estaba neutral e indiferente. Yo no estaba animando a nadie, simplemente intentaba mirar como un aficionado más y era bastante indiferente. Pero muy, muy rápidamente me sumergí tanto en el partido que comencé a sudar y a sentirme muy emocionado por ello".

"Fue increíble. De verdad que me impresionó muchísimo. No hay muchos partidos que me impresionen en general, pero estos dos muchachos, lo que produjeron, el nivel que produjeron... es súper impresionante cómo mantuvieron su físico y mentalidad. Uno de los mejores partidos que he visto jamás", explicó en declaraciones que recoge 'Eurosport'.

Y es que para el jugador más laureado de la historia resulta una "motivación" ver a la nueva generación completando estos partidos a cinco mangas.

"No envidia, no, porque no es la palabra adecuada, pero proporciona más motivación. Esa es probablemente una mejor palabra. Y cuando veo algo así, me emociono, ¿sabes? que quiero volver a ser parte de esos partidos", zanjó.