El icono del tenis que explica por qué Alcaraz es mejor que Sinner: "Nunca sabes..."

Tommy Haas, exnúmero dos del mundo, tiene claro que su favorito es el murciano y señala en qué aspectos Carlos es superior a Jannik. Todo a pocos días de que comience Wimbledon.

Carlitos Alcaraz está siendo el gran ausente del panorama tenístico Mundial este 2026. El número dos del mundo tuvo que interrumpir su competición debido a una delicada lesión en su muñeca derecha. Carlos no ha podido jugar Roland Garros y también causará baja en Wimbledon.

Aún así, un mito del tenis como Tommy Haas ha querido expresa su admiración por él: " Alcaraz es probablemente mi jugador favorito ahora mismo porque puede hacerlo todo. Tiene toque, puede defenderse con el slice de revés, puede variar con la dejada".

"Nunca sabes si su derecha va a salir a más de 180 kilómetros por hora, si va a jugar con mucho efecto, plana o si va a hacer una dejada. No sabes si se quedará detrás de la línea de fondo al resto, si atacará, si subirá a la red o si hará saque y volea. Es fenomenal verlo jugar", reconoce el extenista germano en declaraciones para el podcast 'Behind the Athletes'.

Aún así, Haas también reconoce las fortalezas de Sinner: "Con Jannik sabes lo que vas a encontrarte. En cuanto tiene una oportunidad para tomar el control del punto, lo hace. Golpea la pelota con enorme potencia y encuentra constantemente una colocación extraordinaria, tanto en profundidad como en dirección"