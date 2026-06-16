¿Cuándo volverá a jugar Carlos Alcaraz? Los tres torneos en los que podría reaparecer tras su lesión

El número 2 del mundo afronta una semana clave para conocer en qué punto se encuentra la recuperación de la lesión que tuvo en la muñeca derecha.

Directo a la gira de pista dura

Ya han pasado dos meses desde que Carlos Alcaraz cayó lesionado en segunda ronda del Conde de Godó ante Otto Virtanen.

Desde aquel 14 de abril, el murciano se ha ido bajando progresivamente del Mutua Madrid Open, Masters 1000 de Roma, Roland Garros, Queen's y Wimbledon.

No se conoce el alcance exacto de la lesión que sufre en la muñeca derecha ni la fecha de regreso, pero esta semana el panorama se puede aclarar.

Según informa 'RNE', el número 2 del mundo irá esta semana a Barcelona para someterse a distintas pruebas con el doctor Ángel Ruiz-Cotorro y así conocer cuándo podrá volver a entrenar.

Por el momento solo se le ha visto golpeando con su mano mala, la izquierda, pero el viernes pasado se vio que ya no tenía ninguna protección en su muñeca derecha.

Si los resultados de las pruebas transcurren según lo esperado, Alcaraz tiene ante sí tres torneos en los que podría regresar durante la gira de pista dura norteamericana.

El primero es el ATP 250 de Los Cabos, que arranca el 27 de julio. Esa misma semana podría jugar el ATP 500 de Washington, un torneo más exigente y de mayor nivel.

De saltarse ambos, Carlitos podría reaparecer en el Masters 1000 de Canadá el 3 de agosto para probarse antes de defender títulos en Cincinnati y US Open.