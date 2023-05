Carlos Alcaraz volvió a consagrase en Madrid. El murciano ha ganado 14 títulos en su carrera, y ya van 4 en 2023.

Era la segunda vez que Alcaraz conseguía proclamarse campeón del Mutua Madrid Open, y en una semana plagada de altibajos en su juego el público fue fundamental en los momentos importantes.

Por ello, el murciano agradeció el apoyo a los presentes en la pista central de la Caja Mágica con la pregunta de moda: "Lo primero de todo... ¿Cómo están los máquinas? Ahora podemos empezar". A lo David Bisbal se ganó la ovación de los presentes.

"Lo primero de todo ¿cómo están los máquinas?" 😅😂🤣 Así ha empezado su discurso Carlos Alcaraz. #DeLaTierraAlCielo #LaPistaDelTenis pic.twitter.com/zO7d4AolnH — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) May 7, 2023

Pero no quedaron ahí sus palabras: "Qué decir, han sido dos semanas increíbles, he disfrutado en cada momento, el apoyo ha sido increíble, me habéis hecho disfrutar, hubo problemas en el primer partido y sin vosotros no hubiese sido posible sacarlo", destacó.

"Ha sido un placer jugar delante de todos vosotros", concluyó.

Barcelona en el Godó y Madrid en el Mutua han sido testigos de la grandeza que desprende Alcaraz. Roma puede ser la siguiente ciudad en vibrar con un tenista que está en camino de marcar una época.

Además, en la capital de Italia, tan solo con participar sería el nuevo número 1 del ranking.