Ha sido número 1 del mundo ya en dos ocasiones, pero ahora es Novak Djokovic el que ocupa el puesto más alto del ranking. Algo que a Carlos Alcaraz no le quita el sueño, centrado en "disfrutar" ahora en el Conde de Godó de Barcelona.

En este torneo, en el que defiende título, no será posible recuperar el número 1: "Ahora defiendo muchos puntos, así que recuperar el número uno del mundo parece complicado".

"El objetivo que tengo a corto plazo es seguir jugando al nivel que vengo jugando. No tengo que meterme la presión de recuperarlo muy pronto o pensar en todos los puntos que tengo que defender", dice el de Murcia, que se medirá a Roberto Bautista en segunda ronda.

Afirma que "disfrutar" es fundamental para su tenis y también "jugar sonriendo": "Ssimplemente disfrutar de mi nivel de juego y de los torneos que vienen ahora... Quiero jugar con esa sonrisa que me caracteriza".

Sobre las lesiones que ha sufrido últimamente y los comentarios de algunos extenistas sobre su físico, no piensa cambiar su manera de jugar: "No contemplo nada de esto, cada vez que entro a pista no pienso en poner el freno de mano, es mi estilo de juego. Puede ser que me desgaste más o menos, pero conozco mi cuerpo y mis capacidades físicas".

"Simplemente, van saliendo molestias que hay que controlarlas, la temporada es muy larga y la exigencia de un tenista es máxima", sentencia el actual número 2.