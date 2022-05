Carlos Alcaraz siempre ha mostrado públicamente su ambición y esta vez no iba a ser menos. El murciano no se conforma con ser uno de los mejores tenistas en lo que va de año 2022 y haber conquistado consecutivamente el torneo Conde de Godó y el Mutua Madrid Open. Quiere más y ya tiene la mirada puesta en su próximo torneo, el Roland Garros.

El joven tenista sueña con conquistar su primer Grand Slam y cofía en dominar la tierra batida parisina. "Me motiva que me den como uno de los favoritos para ganar en Roland Garros y más que presión es un estímulo para darlo todo. Es difícil pero no imposible", confesó en la gala de los premios del deporte de la Región de Murcia.

Alcaraz asegura estar con "energía y ganas" para disputar el Roland Garros, consciente de que tiene "opciones" de ganar. Aunque también se acordó de su compatriota Rafa Nadal. "No gusta ver a Rafa sufriendo con el deporte que ama y a mí también me duele. Espero y deseo que se recupere y que sea competitivo", señaló.

Con tan solo 19 años de edad es insaciable y ya ocupa la sexta posición del ránking ATP. Es la gran sensación del tenis mundial y ha acaparado todas las miradas durante la gala de premios celebrada en el Auditorio El Batel, donde ha compartido galardón como mejor deportista de 2021 con el motociclista Pedro Acosta y con el atleta Mohamed Katir.

El murciano va recuperando sus mejores sensaciones después del pequeño susto que sufrió su tobillo durante el torneo Masters 1.000 de Madrid en su victoria en el encuentro correspondiente a los cuartos de final ante Rafa Nadal: "Estoy encontrándome cada vez mejor y me siento con energía y ganas y sabiendo que tengo mis opciones".

Alcaraz no se marca límites ni se pone techo. Su objetivo: seguir mejorando y luchando por ganar todos y cada uno de los torneos que dispute. "No imaginaba ser el tercero del año y peleando por ser primero a estas alturas, aunque uno de mis objetivos era estar arriba al final de la temporada. Estoy muy contento", concluyó el joven tenista.