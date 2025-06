Carlos Alcaraz se sincera sobre su relación con Sinner: "Nos llevamos bien, pero..."

El murciano ha asegurado que no ha vuelto a hablar con el italiano tras la final de Roland Garros ya que a pesar de ser amigos, no son "cercanos".

En la rueda de prensa previa a su debut en Queen's ante su compatriota Alejandro Davidovich, a Carlos Alcaraz le han preguntado por la final de Roland Garros que se llevó ante Jannik Sinner.

Además de asegurar que considera que no tiene "ventaja mental" sobre él a pesar de haberle ganado sus últimos cinco partidos, el número 2 del mundo ha hablado sobre su relación con el 1.

Carlitos ha reconocido que no han vuelto a hablar tras la final de París ya que a pesar de ser amigos, no tienen una relación tan cercana.

"No he estado en contacto con él después de la final. Somos amigos, nos llevamos bien, pero no somos amigos cercanos", ha explicado.

Eso sí, no duda que pronto se reencontrarán: "Lo bueno del tenis es que los torneos importantes siempre están ahí, hay poco tiempo para desconectar, ya tienes una nueva oportunidad a la vuelta de la esquina".