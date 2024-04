Carlos Alcaraz ha acudido en la mañana de este jueves al Palacio Real de El Pardo para recoger el Premio Rey Felipe al mejor deportista de 2022, temporada en la que con tan solo 18 años levantó su primer Grand Slam en el US Open, además de ganar en Madrid, Miami y Barcelona.

Al murciano, entre otros temas, le han preguntado por Rafa Nadal y su posible retorno a las pistas de cara a la gira en tierra batida. De hecho, el manacorí no juega desde que se enfrentase a Alcaraz en una exhibición en Las Vegas.

El número 3 del mundo desea que "pueda volver" pronto, aunque le "preocupa" la ausencia de noticias sobre su estado actual. Debería estar en Montecarlo la próxima semana, pero aún no ha confirmado su presencia.

"No sé nada de Nadal, obviamente como español y seguidor del tenis, me preocupa que Nadal no pueda aparecer en estos torneos sabiendo lo especiales que son para él. Deseo que pueda volver pronto. Y, si se pierde Montecarlo, pueda estar en los de España", ha señalado.

El objetivo de Rafa es llegar en condiciones óptimas a Roland Garros, pero también tiene un ojo puesto en los Juegos Olímpicos de París, donde podría compartir pista con Carlitos.

"Sería un sueño jugar en París con Rafa, porque siempre ha sido mi ídolo. No habría mejor manera de debutar en unos Juegos Olímpicos que jugando un dobles con él. A ver cómo llegamos los dos, porque todo puede pasar", ha afirmado Alcaraz, que también se pone otro objetivo: "Sería increíble jugar en el Bernabéu una exhibición, y si es con Nadal, más. Sería muy bonito para toda España".