Wimbledon se ha visto obligado a despedirse de una de sus estrellas antes de lo esperado. Nick Kyrgios anunció el pasado domingo que no disputará el tercer Grand Slam del año. El australiano, que se había estado entrenando con un vendaje toda la semana pasada, ha confirmado una rotura de ligamentos en su muñeca.

"Estoy muy triste de anunciar que me tengo que dar de baja de Wimbledon. He intentado todo lo posible para estar listo tras mi operación, pero durante mi recuperación, noté un dolor en la muñeca en Mallorca. Me sometí a un escáner y ha resultado ser una rotura de un ligamento. Volveré, como siempre", aseguró Kyrgios.

El calvario del de Canberra con las lesiones está siendo más que preocupante. Desde octubre de 2022, solo ha disputado un partido oficial debido a una larga lesión de rodilla y parece que va a volver a estar una temporada sin pisar los terrenos de juego.

Wimbledon pierde al subcampeón de la edición pasada y a uno de los mejores tenistas del mundo sobre hierba. Kyrgios iba a debutar ante el belga David Goffin este mismo lunes, su lugar lo ocupará un 'lucky loser'.

¿Cuándo debuta Alcaraz?

Carlitos Alcaraz ya está listo para Wimbledon. El murciano intentará alzarse con su segundo Grand Slam y debutará sobre la hierba londinense frente al francés Jeremy Chardy este mismo martes a las 12:00 del mediodía.