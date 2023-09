Carlos Alcaraz no jugará la final del US Open. El murciano no pudo vencer a su rival en semifinales, Daniil Medvedev, y cayó derrotado en cuatro sets por 7-6, 6-1, 3-6 y 6-3. Ahora, tras una más que dura gira por tierras norteamericanas, el de El Palmar tiene dudas sobre si ir o si no ir a la Copa Davis con la Selección.

Porque en la lista que dio David Ferrer está. Está para jugar el 'playoff' que se disputará en Valencia. Está, pero en estos momentos su presencia está más que en duda.

Así mismo lo ha dicho él, tras perder ante Medvedev: "Tengo que verlo. Ha sido una gira larga e intensa".

"Voy a escuchar a mi cuerpo, y a ver cómo me levanto. Me he cuidado más de lo habitual... y ya veremos", insiste.

Porque Alcaraz lo tiene claro: "Ha sido una gira larga. Necesito un descanso".

A eso se le une el vendaje que lleva en el muslo de la pierna izquierda desde que jugase en tercera ronda del US Open contra Daniel Evans.

Ya en 2022 tuvo problemas a final de curso por forzar más de la cuenta tras el US Open. Se retiró de la París-Bercy, y no pudo estar en las ATP Finals de Turín.