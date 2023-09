No pudo ser. Esta vez, este año, no pudo ser. Carlos Alcaraz no podrá defender su corona en Nueva York tras caer derrotado en la semifinal del US Open. Su adversario, Daniil Medvedev, quien venció al de El Palmar en cuatro sets por 7-6, 6-1, 3-6 y 6-3.

Tras el partido, tras confirmar su victoria y su pase al partido por el título en el que se enfrentará a Novak Djokovic, Medvedev dejó un mensajito para los presentes en las gradas neoyorquinas. Para los españoles presentes en las gradas neoyorquinas, más concretamente.

"Había unos mil españoles que con el 5-3 del cuarto set empezaron a gritar entre el primer y el segundo servicio...", relata.

Y lo deja claro: "No fue para nada agradable, pero estarían desesperados. Me alegro de que no les ayudase".

"Ahora ya se pueden ir a dormir", comentó un Medvedev que está a un partido de hacerse con el US Open.

No lo tendrá fácil, ni mucho menos, porque frente a él estará un Novak Djokovic que busca ampliar su número de Grand Slam. El serbio, en busca del 24.