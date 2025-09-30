Carlos Alcaraz gana en Tokio y explota como nunca contra el juez de silla: "No has jugado al tenis en tu vida"

El murciano, que ha vencido en la final del ATP 500 de Tokio a Taylor Fritz, tuvo un rifirrafe con el juez de silla después de que recibiera un 'warning' por demorarse en el saque.

En dos sets y sin mucho sufrimiento, Carlos Alcaraz se ha coronado campeón del ATP 500 de Tokio este martes tras derrotar en la final al estadounidense Taylor Fritz.

Eso sí, el número 1 del mundo llegó a perder los nervios en el arranque del partido después de recibir un 'warning'.

Ocurrió en el cuarto juego de la primera manga por demorarse en su servicio cuando se disponía a sacar con 40-30 para igualar a dos.

Empató, desperdició tres bolas de 'break' en el siguiente juego y con el cambio de lado y 3-2 abajo, Alcaraz se fue a por el juez de silla, Fergus Murphy.

"¿Tú ves normal que yo acabe un punto largo en la red y luego apenas tenga tiempo para ir a por las pelotas, sin tiempo para descansar? ¿Lo ves normal o no? Ok, no has jugado al tenis en tu vida", le dijo visiblemente enfadado.

Cabe recordar que la norma dice que cada tenista dispone de 25 segundos para sacar y el aviso llega automáticamente.