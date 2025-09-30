El jefe de Ducati desvela el aviso que les ha dado Marc Márquez

Davide Tardozzi afirma que le ha "oído decir que quiere seguir ganando pero, también, que no quiere lesionarse".

"¡Es rojo, es rojo!": así, a gritos y con cara de pocos amigos, se mostró Davide Tardozzi en Mugelo cuando los tifosi italianos pitaron a Marc Márquez después de ganar la carrera en casa de Ducati.

El jefe del equipo de BorgoPanigale fue uno de los grandes valedores del fichaje del ilerdense y ha sido un firme defensor de su piloto desde su llegada.

Y, tras coronarse eneacampeón en Motegi, el italiano volvió a salir al paso para proteger al '93': "Cómo aún hay gente, pensando, tal vez, en el incidente del 2015 con Valentino (Rossi), que cree que Marc no es honesto. Yo puedo decirlo: Marc es un muchacho sensacional, estupendo, que tiene un gran corazón".

"Si la gente pudiese comprobar, vivir, como vivimos nosotros el día a día de nuestro equipo, se daría cuenta que, antes que el campeón, está el 'ragazzo' y, en ese sentido, Marc también es invencible", señaló en declaraciones que publica 'El Periódico'.

A su vez, con vistas al futuro más próximo, Tardozzi desveló el aviso que les ha dado Marc: tras ganar su novena corona, buscará la décima, pero para ello no quiere correr los riesgos de antaño en Honda.

"Debemos hablar este jueves con Marc y empezar a plantear nuestras prioridades, una vez conquistados los dos títulos. Es evidente que su opinión será vital para que juntos planeemos qué es lo mejor para él y Ducati. Le he oído decir que quiere seguir ganando pero, también, que no quiere lesionarse. Y, sí, comparto esa idea", explicó.

"Una cosa sigue siendo primordial tanto para nosotros como para Marc: debemos seguir ofreciéndole una moto competitiva, con la que pueda divertirse en la pista. Si Marc no se divierte, no gana", zanjó.