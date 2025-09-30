Marc Márquez publica la foto que el mundo del deporte soñaba con ver

El de Cervera ha compartido en su perfil en redes sociales una imagen abrazado a su noveno Mundial.

Ojo a la cicatriz en su brazo derecho

Tras sufrir una durísima caída en el Gran Premio de Jerez de 2020, pasar cuatro veces por quirófano, superar dos episodios de diplopía y salir de su zona de confort abandonando Honda para darse una última oportunidad en Gresini, Marc Márquez ha vuelto a tocar el cielo este 2025.

Ya como piloto oficial de Ducati tras su notable temporada con el equipo satélite en 2024, el ilerdense ha dominado con puño de hierro este campeonato.

Con el título logrado en Motegi, Márquez iguala a Valentino Rossi como segundo piloto con más coronas de la historia (lejos queda Giacomo Agostini con sus 15).

Y Marc, antes de volar a Indonesia para el Gran Premio de este fin de semana, amaneció "de la mejor manera posible".

El de Cervera ha publicado una imagen en redes sociales en la que se le ve abrazado al trofeo en la cama de su hotel.

Llama poderosamente la atención la cicatriz de su brazo derecho, que ejemplifica los duros momentos que ha pasado Marc hasta volver a reinar en MotoGP.