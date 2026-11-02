Tebas vuelve a afirmar que la comunicación del Real Madrid es un "sistema igual" que el del nazismo

El presidente de LaLiga, que fue denunciado por el CSD ante el TAD, no se ha retractado por comparar al Real Madrid con el nazismo a nivel comunicativo.

Apenas diez días después de que el CSD denunciara a Javier Tebas ante el TAD por comparar los métodos de comunicación del Real Madrid con los "mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi", el presidente de LaLiga ha vuelto a salir al paso para tratar el tema.

En un acto celebrado en Barcelona este lunes, Tebas ha tratado de exculparse sin pedir disculpas ni retractarse.

"Yo no llamé nazi a nadie. Solo dije que los métodos del Real Madrid son métodos que se estudiaban en las universidades por la política de comunicación que tenía Goebbels", ha afirmado.

"Eso no significa que yo llamase nazi, sino que el sistema de la utilización era un sistema igual", ha añadido el presidente de LaLiga.

Cabe recordar que el Real Madrid ya pidió la dimisión de Javier Tebas afirmado que sus palabras eran "de extrema gravedad".

Ahora, el caso se encuentra en el tejado del Tribunal Administrativo del Deporte tras la denuncia presentada por el Consejo Superior de Deportes que podría terminar en su inhabilitación.