Ducati 'entierra' a Bagnaia: "No tiene confianza, no presiona..."

El sufrimiento de Bagnaia se acentúa en Silverstone: "Uno de los peores fines de semana del año"

Davide Tardozzi, team manager de Ducati, considera que el problema del italiano "es una cuestión psicológica".

Tras el Gran Premio de Aragón, donde Bagnaia sumó un nuevo cero después de irse al suelo, Davide Tardozzi se mostró muy contundente con su compatriota.

Pecco es octavo en la general con 143 puntos y ninguna victoria, y para Ducati esos números son insuficientes.

"Esperábamos que Bagnaia estuviera al menos entre los cinco primeros aquí, pero no fue así. Intentamos algo en el warm-up que no funcionó. No tiene confianza, no presiona, no logramos encontrar la forma de superar este problema", señaló el team manager en 'TNT'.

Tardozzi considera que el problema del bicampeón "es una cuestión psicológica": "Su enfoque a veces limita su rendimiento. No dudamos de que sea rápido, pero ahora debe superar esa línea fina entre tener confianza y cerrar los ojos para intentarlo".

Hablando de Pedro Acosta en 'As', el discurso del jefe es completamente distinto: "Acosta ha vuelto a demostrar hoy que tenemos un grandísimo futuro con él. Acosta no es una promesa, sino una certeza".