Carlos Alcaraz habla de los "miedos" que ha sentido en su reaparición: "Es como montar en bici"

El número 3 del mundo ha regresado con victoria ante Roman Safiullin en primera ronda del US Open después de 139 días alejado de las pistas.

En dos horas y veinte minutos, Carlos Alcaraz se ha deshecho del ruso Roman Safiullin con un triple 6-4 con el que ha presentado su candidatura para alzar su tercer US Open.

Tras el partido, en declaraciones a 'Movistar', el murciano ha reconocido haber tenido "dudas" durante el partido: "Me he centrado en hacer las cosas que tenía que hacer. Físicamente me he sentido bien".

El número 3 del mundo reconoce que aún no está al 100% físicamente, pero tira de gracia para asegurar que su nivel "será mejor seguro".

"Vengo a disfrutar, sin expectativas, pero ya estamos aquí. Muy contento de volver y ganar, es como montar en bici", ha señalado.

Carlitos también ha hablado de los miedos que ha sentido durante su recuperación: "Lo más complicado es el miedo que tú tienes dentro y eso es lo más difícil de gestionar".

"Ha sido un proceso lento con mucha incertidumbre. De si me iba a molestar o no la muñeca... Lo más difícil es lidiar mentalmente con todo eso, con la incertidumbre", ha zanjado. El portugués Jaime Faria le espera en la próxima ronda.