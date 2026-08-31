Carlos Alcaraz vuelve a lo grande en el US Open: atención al puntazo que aplaudió Safiullin

El vigente campeón del Grand Slam neoyorquino ha vencido al ruso en tres sets sin excederse en esfuerzos... pero dejando pinceladas de su magia.

139 días después de caer lesionado en su debut en el Conde de Godó, Carlos Alcaraz ha regresado este lunes a las pistas en un partido de individuales (ya lo hizo la semana pasada en el dobles mixto junto a Serena Williams) y lo ha hecho dejando detalles de la inmensa calidad que atesora.

A pesar de no estar aún al 100% físicamente y de no querer 'exprimirse' en primera ronda, el murciano ha vencido con solvencia a Roman Safiullin en tres mangas (6-4, 6-4, 6-4).

En el primer set, sacando para ganar con 15-30 en el marcador, el número 3 del mundo ha levantado al público de la Ashe con una dejada que hasta el propio tenista ruso ha aplaudido.

Y la sonrisa posterior de Carlitos, esa que solo espetan los genios después de agitar la varita, ha confirmado que ha vuelto... y a lo grande.

Tras perderse Madrid, Roma, Roland Garros, Queen's, Wimbledon y Cincinnati, Alcaraz es el gran favorito para ganar el US Open dada la ausencia de Sinner y la derrota de Djokovic a las primeras de cambio.

El ganador de siete 'majors' debería ir aumentando la intensidad, reflejada por ejemplo en la velocidad de sus primeros, conforme avancen las rondas, pero la premisa ha quedado clara: minimizar riesgos, cuidar el físico y no desgastarse en exceso.

Still producing magic. Still smiling ear to ear. Carlos Alcaraz is so back ✨ pic.twitter.com/2hSupQA7GV — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2026