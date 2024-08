Ese gesto de rabia estrellando la raqueta varias veces contra el suelo en Cincinnati no fue casualidad. Tras perder la final de los Juegos de París, a pesar de haber ganado este verano Roland Garros y Wimbledon, parece que ha hecho mella en un Carlos Alcaraz que, como él dice, está dando "pasos hacia atrás en tema de cabeza".

El murciano ha sucumbido en la madrugada de este viernes ante el neerlandés Van de Zandschulp, número 74 del mundo, en menos de dos horas y media y sin poder hacer un solo set (6-1, 7-5 y 6-4) a ojos de la Arthur Ashe que le vio coronarse en 2022.

Se trata del peor resultado en un Grand Slam desde Wimbledon 2021, y en aquella época tan solo tenía 18 años y la vitola de promesa.

Tras el partido, y después de pedir perdón al público en la pista, Alcaraz se ha sincerado en rueda de prensa explicando que su problema no es físico, sino mental.

"Siento ahora mismo es que en vez de dar pasos hacia delante, he dado pasos hacia atrás en tema de cabeza. Y no entiendo por qué. Porque venía de un verano espectacular, de Roland Garros, de Wimbledon, saliendo de ahí diciendo que mentalmente había dado un paso hacia delante", ha explicado.

"Vengo a esta gira y es como que he dado pasos hacia atrás. Como que mentalmente no estoy bien, no estoy fuerte. Entre los problemas que tengo es que no sé controlarme, no sé cómo gestionarlo y eso para mí la verdad que es un problema", ha añadido.

Ahora toca descansar, reflexionar, encontrar respuestas y recuperar sensaciones de cara a la Copa Davis, su próxima cita en el calendario (11 al 15 de septiembre).