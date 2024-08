Tras vencer al australiano Li Tu en primera ronda, Carlos Alcaraz disfrutó este miércoles de una jornada de descanso para preparar su encuentro ante el neerlandés Botic Van de Zandschulp.

El murciano estuvo estrenando con su hermano Jaime y coincidió en las pistas con Jannik Sinner, que se encontraba justamente al lado del número 3 del mundo.

En un momento del entrenamiento, el pequeño de los Alcaraz realizó un gran servicio que no pudo restar en condiciones un Carlitos que se fue directo a 'picar' al italiano.

"Cuidado Jannik, este saca mejor que tú", le dijo entre risas el español, alabando a su hermano de tan solo 12 años.

Después de las palabras de Alcaraz durante la previa del US Open sobre el positivo de Sinner, esta imagen deja clara que la relación entre ambos es más que buena.

Carlos Alcaraz to Jannik Sinner while practicing with his brother Alvaro

“Watch out Jannik, this one serves better than you” 😂

pic.twitter.com/TMhmI6A8TD