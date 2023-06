Para algunos expertos, Carlos Alcaraz es "un extraterrestre". Para otros es un mago , y para muchos expertos reúne características del 'Big 3'. El último en compartir esta opinión ha siso nada más y nada menos que el exentrenador de Roger Federer, Ivan Ljubicic.

El técnico ha destacado en 'Sportklub' que Carlitos es "una combinación increíble de Djokovic, Nadal y Federer": "Alcaraz ha aportado frescura al tenis".

Y tanta ha sido la frescura del número uno a sus 20 años, que vade récord en récord asomándose por las pistas donde los mejores hicieron vibrar a los amantes del tenis hace no mucho.

"Es verdad que contra Djokovic no se mostró tan ligero y creativo pero en general ha aportado algo que no tenían los tenistas más jóvenes en los últimos diez o veinte años, algo positivo, diferente y que no se había visto antes", reflexionó.

Estas palabras en un medios serbio demuestran la personalidad de Ljubicic. El técnico repitió sus palabras para que conste que opina con sinceridad: "Es una combinación enferma de Djokovic, Federer y Nadal". "Esperemos que su cuerpo aguante porque lo que le exige no es normal", recalcó.

Ante todo, hay que recordad que Carlos Alcarazse quiso desmarcar de comparaciones, diciendo que "es 100 por cien Alcaraz", consciente de que todavía le queda mucho por delante