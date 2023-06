Carlos Alcaraz ya afronta su nuevo compromiso antes de Wimbledon, en Hurlingham. Carlitos tenía programados dos partidos de exhibición, pero en el primero descansará para recuperarse de los problemas físicos que sufrió en la final de Queen's.

Ya como número 1 y con Juan Carlos Ferrero de nuevo a los mandos, el murciano descansará en el partido que estaba programado contra Hulger Rune este miércoles. En su lugar, jugará el australiano Andy Murray, que sigue en su empeño de considerarse candidato para el Grand Slam londinense.

Schedule for the Hurlingham exho next week, including Djokovic-Tiafoe, Alcaraz-Rune, Alcaraz-Thiem and Ruud-Thiem.

Casper plans to appear on the surface two days before Wimbledon. pic.twitter.com/Y2YjhZM6v6