Siempre es bueno ver a Roger Federer cerca de una pista de tenis, aunque ya no vaya a participar en Wimbledon, el extenista suizo regresó al All England Club junto a Kate Middleton, la Princesa de Gales.

Roger enseñó algunos trucos a la Princesa Catalina sobre el verdín. Juntos pelotearon promocionando el Grand Slam que arrancará el 3 de julio, y después pusieron en marcha un desafío: Federer hizo de recogepelotas por un día y conoció de primera mano cómo trabajan los chicos del All England Club.

Seguro que Federer vuelve a acaparar los focos las próximas semanas en su Grand Slam favorito, porque en Wimbledon ganó en ocho ocasiones y sigue siendo el más laureado del torneo. Así quedó el video promocional:

The unsung heroes of @Wimbledon

The skill and dedication of the Ball Boys and Girls help make The Championships so special. They certainly taught us a few things @rogerfederer!

▶️ Watch the full film on YouTube: