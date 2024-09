No es la primera queja de Carlos Alcaraz sobre el calendario pero sí la más contundente. El murciano ha vuelto a hablar de la carga de partidos y torneos que sufren los tenistas y asegura que se está normalizando una situación que no es sostenible.

En plena disputa de la Laver Cup, Alcaraz ha querido lanzar un mensaje claro y contundente, directo a los organizadores del calendario que es cada vez más exigente con los tenistas. El de El Palmar está harto.

"Muchos creen que este es un calendario que está bien, pero otros pensamos que hay muchos torneos obligatorios y probablemente vendrán años con aun más. En cierto modo, nos están matando. Ahora hay muchos lesionados por el calendario y otras cosas, pero en algún momento habrá jugadores que se tengan que saltar torneos porque tienen que cuidar su cuerpo, familia, y otra vida a parte del tenis", reconoció Carlitos en rueda de prensa.

El campeón de Roland Garros y Wimbledon reconoce que le gustaría descansar más: "Es difícil estar bien siempre. A veces no me siento motivado del todo y tengo momentos difíciles. No hay días libres y a veces me gustaría cogérmelos pero no puedo porque tengo compromisos. Siempre quiero ganar, pero mi mejor tenis sale cuando estoy bien motivado".

La exigencia del calendario ha llevado a Alcaraz a enfrentarse a nuevos obstáculos en su carrera: "Ha sido una temporada dura, he jugado menos torneos que otros jugadores, pero muchos partidos. He experimentado cosas nuevas como estar lesionado y volver al circuito después".

"Las temporadas se hacen largas física y mentalmente, y estos torneos me hacen volver a sentirme yo mismo en pista. Quedan pocos compromisos hasta final de año, pero estoy con muchas ganas por poco a poco ir sintiéndome mejor", ha concluido Alcaraz.