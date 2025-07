La bonita propuesta de Djokovic a Rafa Nadal y Federer

Novak Djokovic ya se encuentra en tercera ronda de Wimbledon tras derrotar este jueves sin mayor dificultad a Daniel Evans en tres sets.

En rueda de prensa, entre otras cuestiones, al serbio le preguntaron por esos "margaritas" que tenía pendientes con Rafa Nadal y Roger Federer una vez se retire.

"No sé por qué dije margaritas, porque nunca he probado una... No es que me guste mucho esa bebida, pero supongo que suena bien", afirmó sonriendo el balcánico.

Ya en tono serio, 'Nole' sí incidió en que espera que un día se dé ese momento en el que el 'Big 3' se siente y hablen largo y tendido sobre su rivalidad, una de las mejores de la historia del deporte.

"Me imagino que, sobre todo nosotros tres, ojalá algún día, en un ambiente más relajado, reflexionemos sobre las rivalidades y todo lo que hemos logrado y hecho por este deporte", explicó.

"Creo que sería genial para nosotros, y creo que también para todos los demás, saber que nos reunimos...", añadió el jugador con más Grand Slams de la historia.