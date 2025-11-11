Djokovic y la gran pregunta: ¿Se siente mejor que Rafa Nadal y Federer?

Al serbio le han preguntado por el gran debate que hay desde hace años en el mundo del tenis.

Durante una entrevista con Piers Morgan, el conocido periodista le ha preguntado a Novak Djokovic si se considera el mejor jugador de la historia del tenis.

"Me han preguntado mucho esto durante los últimos años. Obviamente, hay muchas estadísticas y la gente las compara con las de Rafael Nadal y Roger Federer", arranca el balcánico.

Eso sí, el jugador con más Grand Slams de la historia, que cerró el sábado su 2025 ganando el ATP 250 de Atenas, rehúye a responder a la cuestión para no ser "irrespetuoso".

"Pero voy a decir lo que siempre digo, no voy a dar mi opinión sobre este tema porque no estoy en posición para decirlo y creo que sería muy irrespetuoso con los jugadores que han jugado contra mí, como Nadal o Federer", ha explicado.

Además, Djokovic incide en la dificultad de comparar distintas épocas: "Me considero un gran estudioso del tenis y respeto mucho todas las épocas anteriores del tenis".

"Es muy difícil comparar eras, porque nuestro deporte ha atravesado muchos cambios en los últimos cincuenta años, en cuanto a tecnología, equipamiento, pelotas, superficies. Se ha profesionalizado todo, aunque no significa que antes no lo eran", ha zanjado.