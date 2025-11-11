Ahora

"Sería muy irrespetuoso..."

Djokovic y la gran pregunta: ¿Se siente mejor que Rafa Nadal y Federer?

Al serbio le han preguntado por el gran debate que hay desde hace años en el mundo del tenis.

Djokovic, Nadal y FedererDjokovic, Nadal y FedererGetty

Durante una entrevista con Piers Morgan, el conocido periodista le ha preguntado a Novak Djokovic si se considera el mejor jugador de la historia del tenis.

"Me han preguntado mucho esto durante los últimos años. Obviamente, hay muchas estadísticas y la gente las compara con las de Rafael Nadal y Roger Federer", arranca el balcánico.

Eso sí, el jugador con más Grand Slams de la historia, que cerró el sábado su 2025 ganando el ATP 250 de Atenas, rehúye a responder a la cuestión para no ser "irrespetuoso".

"Pero voy a decir lo que siempre digo, no voy a dar mi opinión sobre este tema porque no estoy en posición para decirlo y creo que sería muy irrespetuoso con los jugadores que han jugado contra mí, como Nadal o Federer", ha explicado.

Además, Djokovic incide en la dificultad de comparar distintas épocas: "Me considero un gran estudioso del tenis y respeto mucho todas las épocas anteriores del tenis".

"Es muy difícil comparar eras, porque nuestro deporte ha atravesado muchos cambios en los últimos cincuenta años, en cuanto a tecnología, equipamiento, pelotas, superficies. Se ha profesionalizado todo, aunque no significa que antes no lo eran", ha zanjado.

Las 6 de laSexta

  1. Mazón tira de victimismo y sigue sin aclarar dónde estaba: "No era miembro del CECOPI y poco tenía que aportar a la emergencia"
  2. El periodista Miguel Ángel Campos declara que vio la confesión del novio de Ayuso más de seis horas antes que el fiscal general
  3. Leire Díez se presentó ante el fiscal Stampa como "la mano derecha" de Santos Cerdán y "la persona del PSOE"
  4. Lo que nadie te cuenta del Valle de los Caídos: muertos, presos y la obsesión de Franco
  5. Cuatro meses de inacción: la iglesia mantuvo en su cargo (y en contacto con menores) al obispo de Cádiz pese a la denuncia por pederastia
  6. La Fiscalía de Milán investiga los 'safaris humanos' de Sarajevo: italianos pagaban para matar a personas en la guerra de Bosnia