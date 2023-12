Vuelve Rafa Nadal. Un año después, tras aquella lesión en el Open de Australia 2023, el balear volverá a competir en Brisbane con el objetivo de llegar precisamente al primer grande del año en buena forma. Este fin de semana vuelve a debutar y la expectación es máxima.

En un acto publicitario celebrado este viernes, Nadal ha desvelado cuáles son sus sensaciones antes de su debut: "Me siento bien, mucho mejor de lo que esperaba hace un mes. No me puedo quejar...".

"Va a a ser un proceso duro al principio. Al final, llevo un año sin estar en una pista de tenis. He practicado durante el último mes a una buena intensidad. No digo que haya nada imposible, pero simplemente estar aquí es una victoria", ha expresado el tenista balear, que conocerá este sábado su primer rival en el cuadro de Brisbane.

Reconoce que pasará dificultades en los primeros días de competición: "Necesito afrontar este proceso aceptando la adversidad, sabiendo que las cosas no serán perfectas al inicio. Tengo que mantener la actitud adecuada y el espíritu de trabajo cada día".

"No soy un jugador que intente predecir qué tipo de cosas pueden ocurrir a corto plazo, y es más complicado todavía hacerlo a medio plazo. Tampoco me fijo objetivos a muy largo plazo, porque no me veo jugando durante mucho tiempo", ha dicho el 22 veces ganador de Grand Slam.

Su objetivo es ir cogiendo la forma con los partidos y ser competitivo con el paso de las semanas: "Quiero intentar darme la oportunidad de ser más competitivo conforme avance la temporada".