El próximo 5 de enero, Rafa Nadal reaparecerá en el ATP 250 de Brisbane tras pasar prácticamente un año en el dique seco tras lesionarse en segunda ronda del Open de Australia 2023.

El manacorí ha ido progresivamente aumentando la intensidad de sus entrenamientos, ha comenzado a jugar partidillos contra tenistas del circuito y ha ofrecido unas sensaciones positivas antes de que probablemente sea su último año de carrera.

Álex Corretja, extenista español, ha analizado cómo cree que volverá el ganador de 22 Grand Slams y cómo cambiará su juego para seguir siendo peligroso.

"Algo va a hacer, no tanto por sorprender a los rivales, pero sí que va a ir incorporando cosas. El revés es fundamental para él para abrir pista. Y luego el saque, que tiene que ser un arma importante para él", ha explicado en declaraciones a 'Eurosport'.

Corretja tiene claro que no veremos al Nadal de siempre: "No puede estar solo corriendo y ganando por épica, porque sería un desgaste que su cuerpo no aguantaría tan bien".

"Me parece que vamos a ver un Rafa más agresivo, mucho más contundente y algo más suelto", ha explicado.

"Los resultados van a ser lo de menos. Solo sus sensaciones van a marcar si su retirada será antes o más tarde", ha añadido.

Eso sí, su 'nuevo' tenis no cambiará su 'ADN': "Yo pienso que, a la que coja un poco de ritmo y juegue diez o doce partidos, volverá a encontrarse muy bien y volverá a ser muy competitivo y muy difícil de ganar".

"Es un ganador, tiene el gen ganador dentro de su corazón y lo tendrá hasta que se retire. Si está bien físicamente y de salud, estoy convencido de que va a optar otra vez a ganar grandes títulos", ha zanjado Corretja.