24 Grand Slams, 400 semanas como número 1, un sinfín de títulos y récords... no cabe duda de que Novak Djokovic, si no es el mejor, es uno de los 'GOAT' de la historia del tenis.

Si alguien pudiera entrometerse en ese debate serían Rafa Nadal y Roger Federer. A pesar de no ser tan laureados como el serbio, el manacorí y el serbio son para muchos los mejores por su longevidad, estilo o dominio en un tipo de pista.

El carácter es otro factor clave, y es en el que ha incidido Jo-Wilfried Tsonga durante una entrevista en 'Génération Do It Yourself'.

El francés cree que 'Nole' no es tan valorado por los aficionados ya que, en sus comienzos, "quería ser Roger Federer o Rafael Nadal".

"¿Por qué algunas personas odian a Djokovic? Porque creo que hubo un periodo en el que no quería ser él mismo, quería ser Roger Federer o Rafael Nadal. Quizá debería haber seguido siendo él mismo todo el tiempo", ha explicado el galo.

"No hace nada para que le aprecien, hace las cosas porque quiere que hacerlas así. Ganamos mucho cuando somos nosotros mismos. Por un momento quiso salir de esa imagen de guerrero que tiene, vivió cosas diferentes en su infancia, ¡así que en realidad es un guerrero!", ha añadido.

Según Tsonga, de haber aceptado eso, hoy podría ser tan 'venerado' como Nadal y Federer: "Habría tenido que asumir eso desde el principio. Habría sido aún más apreciado, habría sido amado por eso, como los gladiadores".