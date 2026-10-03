"Alerta roja" con Sinner: anuncia que no jugará en Shanghái y en Italia revelan un agotamiento extremo

Los medios transalpinos muestran muchísima preocupación por el estado físico del número uno del mundo. No hay que olvidar que lleva desde Wimbledon sin jugar un torneo.

Jannik Sinner no jugará el Masters 1.000 de Shanghái. El de San Cándido ha comunicado en sus redes sociales que no se ha recuperado a tiempo de su lesión de la rodilla y que será baja en el que es el torneo más importante de la gira asiática.

"Desafortunadamente, no estaré disponible para jugar el Masters de Shanghái este año tal como yo esperaba. Siempre disfruto jugando delante de los aficionados allí y siento mucho no estar disponible para hacerlo la semana que viene. Gracias a todos por el apoyo. Emocionado por veros otra vez el próximo año", asegura Jannik.

El italiano no da detalles de sus dolencias en la rodilla pero tampoco anuncia cuándo podrá reaparecer. Esa cuestión es sin duda la que más incetidumbre genera en torno al número uno del mundo. Desde los medios italianos se especulaba con la posibilidad de operarse.

Sin embargo, más allá de la propia lesión, 'Corriere della Sera' apunta a que desde la Federación Italiana habría una preocupación tremenda por el estado físico de Sinner. De hecho, revelan una sesión de entrenamiento en la que Jannik tuvo que parar por agotamiento extremos a los 40 minutos.

Sin duda una información preocupante que pone en 'jaque' el dominio del italiano en el circuito profesional. Además, genera dudas de cara a próximos compromisos como las finales de la Copa Davis que tendrán lugar en el mes de noviembre.

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