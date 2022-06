Llega, por fin, el gran torneo de hierba de tenis: Wimbledon. Este viernes se ha conocido el cuadro y se han comenzado a hacer los primeros pronósticos sobre qué tenistas irán avanzando rondas.

Y Carlos Alcaraz es uno de ellos. Pero a pesar de su brillante 2022, él ni mucho menos se ve como uno de los favoritos en la hierba del All England Club. En los últimos días ha sufrido problemas físicos que le están lastrando.

"Hace una semana no podía entrenar del todo. He venido aquí con incertidumbre de si iba a poder jugar normal", ha afirmado el murciano en declaraciones recogidas por 'EFE'.

Aunque afirma que "se ha sentido bien" entrenando en Londres: "Estos días que he podido entrenar aquí me he sentido bastante bien, cero dolor en el codo y hoy sin ningún tipo de dolor en el partido con Tiafoe".

E insiste en que no se ve favorito: "A mí la verdad no me importa estar en el foco, no me lo tomo como presión, pero he visto que me toman como uno de los favoritos para Wimbledon, pero yo para nada lo veo así".

Cree que hay otros tenistas por delante de él en hierba: "Hay muchos jugadores que juegan mejor en hierba que yo. Djokovic, Rafa (Nadal), Berrettini... Vamos a intentar coger experiencia en esta superficie".

Una superficie diferente

Alcaraz está trabajando con su equipo los movimientos en hierba, que nada tienen que ver con la tierra: "Saber moverte bien en hierba es muy importante. Creo que es la clave de poder hacer buenos resultados aquí".

"Estamos intentando mejorar ahí, en la movilidad y en pequeños detalles que en esta superficie son más importantes. Ser más agresivo de la cuenta, intentar aprovechar que subo bien a la volea, esas cosas", detalla.

El murciano tiene en su lado de cuadro a Djokovic, Hurkacz y Ruud. Un camino más que complicado. Pero Alcaraz llega con toda la ilusión a Wimbledon, aunque con los pies en la tierra.