Dos horas y 32 minutos le hicieron falta a Carlos Alcaraz para pasar a tercera ronda de Wimbledon tras vencer a Alexandre Muller (6-4, 7-6 y 6-3). De esta forma, consiguió su undécima victoria sobre la hierba y la séptima de forma consecutiva.

El número uno del mundo sigue gustándose sobre el verdín: "Estoy jugando cada vez mejor en hierba, me siento mejor y voy cogiendo la experiencia necesaria". "Wimbledon es especial, es diferente a cualquier otro torneo", expresó en las declaraciones posteriores al partido.

Volvió a maravillar a los aficionados presentes en el All England Club con sus dejadas imposibles, sobre todo en el 'tiebreak' y su carácter ganador: "Intento que la gente disfrute de mi tenis y sentir el amor de la grada en todos los países a los que voy".

"No me importa perder o ganar porque con lo que me quedo es el apoyo, que me produce una gran alegría", admitió el murciano. En cuanto a su nivel de juego, sigue sin ceder un solo set, y 'Carlitos' cree que "es muy importante empezar bien, con muy buenas sensaciones".

Hay que destacar que fue su primer partido en la presente edición sobre la pista central de Wimbledon, la misma en la que desea estar en la gran final del próximo 16 de julio, quien sabe si ante Djokovic...

"Estoy muy contento de haber ganado mi segundo partido en la Central, después de haber perdido aquí el año pasado (contra Jannik Sinner en octavos)", destacó. "Es muy bonita (la pista), y quería disfrutar aquí cada segundo, creo que lo hice", añadió.

El próximo partido de Carlos Alcaraz será ante el francés Nicolás Jarry o Jason Kubler. No tendrá descanso como consecuencia del retraso de los partidos en un torneo que hasta el momento ha estado marcado por las interrupciones.

Supera a Djokovic: 31 victorias en Grand Slams

A sus 20 años y 62 días, el murciano ha superado los registros de 'Nole' con su edad. Alcaraz ya tiene 31 victorias en grandes torneos, una cifra que Djokovic consiguió un poco más tarde, en el US Open de 2007, también siendo un veinteañero.