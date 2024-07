Carlos Alcaraz vuelve a reinar en Wimbledon. El tenista murciano se ha vuelto a imponer a Novak Djokovic en la gran final del torneo londinense, repitiendo el guion de 2023, en el que también se impuso en la final al serbio.

Lo ha hecho por la vía rápida, en tres sets, imponiendo su juego con contundencia en los dos primeros y resistiendo a un Djokovic que intentó espolearse en el tercero, pero que no pudo superar a 'Carlitos' en el tie break.

Tras el partido, el murciano ha hablado sobre la importancia de ganar por segunda vez consecutiva el que para él es el torneo de los torneos.

"Es un sueño para mí ganar este trofeo. Con 11 o 12 años, en una entrevista dije que mi sueño era ganar Wimbledon. Estoy repitiendo mi sueño y quiero seguir. Es una gran sensación jugar en esta preciosa pista, es un trofeo increíble, es el torneo más bonito", ha dicho Alcaraz nada más concluir la final.

Sin embargo, pese a que le ha superado de forma magistral en las dos últimas finales de Wimbledon, el murciano asegura que Djokovic sigue siendo un tenista de otra dimensión.

"Es un honor ser parte de los jugadores que han ganado Roland Garros y Wimbledon en el mismo año. Es increíble estar en la misma mesa que Novak y otros grandes campeones. Yo todavía no me considero un campeón, no como ellos, pero intento seguir construyendo mi camino. Es un gran honor para mí", ha añadido para concluir el flamante campeón de Wimbledon.