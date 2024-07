Tras vencer a Daniil Medvedev en la primera semifinal de Wimbledon, Carlos Alcaraz ha vivido un curioso momento durante su intervención en la central del All England Club.

El murciano se ha referido a lo que ocurrirá este domingo entre la final del Grand Slam británico y la de la Eurocopa entre España e Inglaterra.

"El domingo va a ser un gran día para los españoles, también por la final de la Eurocopa...", ha arrancado el número 3 del mundo.

Rápidamente, han comenzado a escucharse abucheos y Carlitos ha salido de buena manera.

"No he dicho que va a ganar España, sólo he dicho que va a ser un día divertido", ha matizado entre risas el español.

"I didn't say Spain is going to win, I'm just saying it's going to be a really fun day" 😂

Carlos Alcaraz, ever the diplomat 👏#Wimbledonpic.twitter.com/s1HZQrN8ZC