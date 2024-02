Ilia Topuria lo hizo. Noqueó en el segundo asalto al vigente campeón, Aleksander Volkanovski, para hacerse con el título del peso pluma de la UFC tal y como había prometido. Y tras la victoria, todavía en el octágono, lanzó un reto a Connor McGregor y pidió a la UFC que celebre un evento en España para poder defender su título allí.

"Dana, es el momento de brillar, es el momento de traer la UFC a España", solicitó Topuria tras el combate, a lo que sumó el reto a McGregor en tierra hispana.

Lanzó el guante y el jefe de la compañía, Dana White, lo recogió. Al ser preguntado por si organizará una noche en España, no dudó en confirmar que así será: "Sí, seguro que iremos a España. No sabemos exactamente cuál sería el adversario de Ilia. Falta por saber en qué recinto y cuándo lo haremos, pero sí que iremos a España".

Y la siguiente pregunta fue respecto al Santiago Bernabéu como posible recinto del evento, a lo que White mostró interés: "Me gusta".

No solo se quedó ahí, sino que comenzó a preguntar características del estadio del Real Madrid: "¿Qué capacidad tiene el Bernabéu? ¿Es cerrado? Se puede. Ok. Me gusta. Si hay un pabellón disponible, se hará".