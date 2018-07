Tres exgimnastas de Estados Unidos denuncian que sufrieron abusos sexuales por parte del doctor del equipo

Jamie Dantzscher, Jeannette Antolin y Jessica Howard, exgimnastas estadounidenses, han denunciado en el programa '60 minutos' de la cadena 'CBS' que sufrieron abusos sexuales por parte del doctor del equipo, el señor Larry Nassar.

Estos hechos ocurrieron durante los años 90, cuando las gimnastas eran adolescentes y acudían al doctor Nassar para mejorar su rendimiento. Las gimnastas relataron los capítulos que tuvieron que vivir, sufriendo todo tipo de abusos por parte de Nassar.

"Haré lo que haga falta"

Una de las chicas, Jeannette Antolin, explicó que no se quejaba sobre "el tratamiento" al que eran sometidas porque pensaba que ayudaría a conseguir mejores resultados a nivel deportivo.

"En mi mente, pensaba 'bueno, si ayuda, haré lo que haga falta'. Era un tratamiento, no te quejas sobre un tratamiento", explicaba. No son las únicas que han denunciado las prácticas del doctor Nassar.

Otra de las exgimnastas, Jessica Howard, triple campeona nacional de gimnasia rítmica, relató su calvario: "Empezaba masajeándome y después me pedía que me quitase la ropa interior. Después, iba pasando a zonas más y más íntimas. Yo pensaba que algo iba mal, pero no sentía que pudiese decir nada porque era un doctor con mucho prestigio".

Nassar, en el ojo del huracán

Varias estudiantes de la Universidad de Michigan State también acudieron a los tribunales con similares relatos a principios de la década de los 2000. Además, está condenado por poseer pornografía infantil, teniendo cerca de 37.000 fotos y vídeos en su casa.

Nassar fue el doctor del equipo de Estados Unidos de gimnasia desde 1996 hasta 2015. En enero, sumó otra denuncia por parte de 18 personas por abusos.