Alberto Ginés no pudo repetir medalla en París. El escalador, tras su oro en Tokio, no logró subirse al podio en una final disputadísima tras la que ha confirmado que lleva "cinco meses con dolor".

Así lo confirmó el cacereño: "He estado entrenado con dolor en el pie cinco meses".

Y no solo eso, sino que ha confirmado que compite anestesiado: "Cuando se me pasa la anestesia me duele mucho".

Luego, ha mandado un mensaje: "Si alguien esperaba mucho más o que iba a lograr medalla no sabe mucho de escalada".

"No quiero faltar al respeto a nadie, pero estar en la final era ya un gran logro", sentenció.

En la final de escalada se le atascaron los bloques, en los que comenzó con un cero, para terminar con una gran actuación en pared.