Carolina Marín ha mandado un mensaje en vídeo. En un vídeo de más de cinco minutos de duración con motivo de la clausura de los Juegos Olímpicos de París. De esa cita en la capital de Francia de tan cruel final para ella, tras sufrir una gravísima lesión en su rodilla derecha cuando ganaba en semifinales de bádminton femenino a la china He Bing Jiao.

Tras unas imágenes que, una semana después, siguen helando el alma. La onubense, que ha recibido numerosas muestras de cariño en este tiempo, ha compartido un mensaje en el que siembra muchas dudas acerca de su futuro deportivo.

"Necesito mucho tiempo para recomponerme mentalmente. Tengo el alma destrozada. No sé qué va a ser de Carolina Marín", dice en un mensaje público.

"No sé si volveré a jugar"

Y prosigue: "No sé si volveré a jugar. No sé si voy a volver a coger una raqueta de bádminton o si regresaré a unos Juegos Olímpicos. No lo sé".

"Ahora mismo lo que piensan mi cuerpo y mi mente es en tener paz y tranquilidad conmigo misma", relata.

Carolina, en sus declaraciones, se sincera: "Estoy destrozada. No puedo decir otra cosa. Ha sido un golpe muy duro. Necesitaré mucho tiempo, más que en las lesiones previas".

"La operación ha salido bien, pero ha sido la peor de todas las veces que me he destrozado la rodilla", afirma.

"Es el golpe más duro de mi carrera"

Son, con esta, tres, como ha recordado en sus palabras: "Es el golpe más duro de toda mi carrera deportiva. No me lo esperaba... Mi intención era volver a España con un oro".

"Ha sido un golpe duro. Con ese objetivo tan en mente. Todos los entrenamientos. Todo ese esfuerzo. Todas esas renuncias... y de repente el mundo te para", cuenta Marín.

"Ese gesto tan bonito..."

Para terminar, quiso tener unas palabras para He Bing Jiao, su rival en los Juegos: "Todos visteis ese gesto tan bonito que hizo con el pin de España. No me lo imaginaba. Quiero agradecérselo una vez más. Ese abrazo después del partido... "

"Ella era consciente de que podía perder el partido, y de repente ganarlo así... Nunca queremos eso", sentencia.